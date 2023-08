Hohen Neuendorf - Nach dem Brand einer Scheune in Hohen Neuendorf (Oberhavel) haben Ermittler am Brandort einen mutmaßlichen Sprengkörper entdeckt. Die mögliche Munition sei am Dienstag bei Untersuchungen zur Brandursache gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord. Daraufhin seien ein Sperrkreis von 400 Metern gezogen und alle Häuser in dem Umkreis geräumt worden. Spezialisten des Landeskriminalamts seien im Einsatz, um das Fundstück zu begutachten. Zuvor hatte der RBB berichtet.

In dem Stadtteil Borgsdorf war am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen einen lauten Knall gehört und waren so auf die Flammen aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Durch die Hitzeentwicklung seien aber Fenster umliegender Häuser beschädigt worden, berichtete die Polizei. Der Sachschaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt.