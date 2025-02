Markneukirchen - Südwestsachsen ist auch dieses Jahr ein Anziehungspunkt für talentierte Nachwuchsmusiker aus aller Welt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, meldeten sich 161 junge Musikerinnen und Musiker aus 36 Ländern in den Fächern Violine und Viola an. Besonders stark vertreten ist China mit 31 Teilnehmern, gefolgt von Deutschland (23), Japan und Südkorea (jeweils 15) sowie Frankreich (11).

Erstmals sind Brasilien und Georgien in diesen Kategorien vertreten. Zudem nehmen die Philippinen fächerübergreifend erstmals am Wettbewerb in Markneukirchen teil.

Anerkennung, Preisgelder und Sachpreise für die Musiker

Der Instrumentalwettbewerb in Markneukirchen soll vom 8. bis 17. Mai stattfinden. Junge Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 29 Jahren treten dabei gegeneinander an und zeigen ihr Können vor einer internationalen Jury. Die besten Teilnehmenden erhalten nicht nur Anerkennung, sondern auch Preisgelder und Sachpreise. Auf die Preisträger warten Geldpreise in Höhe von 31.000 Euro. Alle Wettbewerbsvorspiele sind auch in diesem Jahr wieder öffentlich.

Der renommierte Wettbewerb wird bereits zum 60. Mal ausgetragen. Die Stadt Markneukirchen, international bekannt für ihren Musikinstrumentenbau, blickt auf eine über 350-jährige Tradition in diesem Handwerk zurück.