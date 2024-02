Elsterwerda - Die staatlich anerkannte Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ im Landkreis Elbe-Elster mit ihren verschiedenen Standorten wird auf einen Kunstschulbereich erweitert. Vom Brandenburger Kulturministerium erhält sie zunächst für drei Jahre eine staatliche Anerkennung auch als Kunstschule, wie das Ressort am Donnerstag mittelte.

Künftig müssen beispielsweise Kurse in den Fachbereichen Bildende und Angewandte Kunst sowie in mindestens einem weiteren Fachbereich wie Theater oder Medien angeboten werden. Der Unterricht findet durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte statt.

Damit werden erstmals qualifizierte Unterrichtsangebote der künstlerisch-ästhetischen Bildung in einer vorwiegend ländlich geprägten Region im Süden Brandenburgs ermöglicht - zunächst in Herzberg und Finsterwalde. Drei weitere Standorte sollen in der dreijährigen Aufbauphase dazukommen.

Kulturministerin Manja Schüle lobte das Engagement aller Beteiligten, die den Bereich seit einem Jahr aufbauen. Die gesetzlich definierten Qualitätsstandards für anerkannte Kunstschulen seien recht hoch. Nun könne von Zeichnen über Töpfern bis hin zu digitaler Bildgestaltung und Schauspiel das neue Kreativangebot ausgestaltet werden.

Durch die vorläufige Anerkennung kann die Kreismusik- und Kunstschule die gesetzliche Kunstschulförderung in Anspruch nehmen. Insgesamt stellt das Land 400.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Davon profitieren den Angaben nach bisher sechs staatlich anerkannte Kunstschulen beziehungsweise Kunstschulbereiche an Musikschulen in Brandenburg. Mit insgesamt rund 5,35 Millionen Euro unterstützt das Kulturministerium die Musik- und Kunstschulen in diesem Jahr.