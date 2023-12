Eine Büste des Komponisten Carl Loewe steht in Sichtweite des Elternhauses.

Löbejün/Halle - Die Oratorien des als „Balladenkönig“ bekanntgewordenen Komponisten Carl Loewe (1796-1869) stehen im Mittelpunkt der Carl-Loewe-Festtage im kommenden Jahr. Vom 14. bis 21. April drehe sich in Loewes Geburtsstadt Wettin-Löbejün im Saalekreis und im nahe gelegenen Halle alles um die 18 Oratorien aus seiner Feder, wie die Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft mitteilte. So soll in der Marktkirche Halle das Oratorium „Hiob“ aufgeführt werden.

Die Gesellschaft verwies auch auf den 155. Todestag Loewes im kommenden Jahr. Die neunten Festtage ihm zu Ehren stünden unter dem Motto „Erfindung, Geist, Grazie“. Zu Eröffnung gebe der Kammerchor Vochales in der Löbejüner St.-Petri-Kirche ein Konzert mit dem Titel „Tage der Wonne, kommt ihr so bald?“. Neben Konzerten sollen auch ein Symposium, ein Festgottesdienst und ein Stadtrundgang Teil der Festtage sein, die 2002 erstmals veranstaltet wurden. Zuletzt fanden sie 2021 statt.