Halle - Musikalisch talentierte Kinder und Jugendliche präsentieren sich fast einen Monat lang auf den Bühnen des Landes. Beim Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt geben sie bis Monatsende Konzerte und bilden sich außerdem bei Workshops weiter, wie der veranstaltende Landesmusikrat mitteilte.

Abseits jeglicher Konkurrenz stehe die Nachwuchsförderung und die Musikvermittlung im Mittelpunkt - und das zum 29. Mal. Eigenen Angaben zufolge ist das Format des Jugendmusikfestes Sachsen-Anhalt deutschlandweit einzigartig. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche wollen bis 29. September in zwölf Städten und Gemeinden zwischen Arendsee und Zeitz musikalisch kreativ werden.

Auftritte sind den Angaben zufolge unter anderem in den Großstädten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau geplant, aber auch kleine oder ländliche Orte wie Blankenburg im Harz, Beuster in der Altmark und Wilsleben im Salzlandkreis finden sich im Veranstaltungskalender. Zudem stünden Gesprächskonzerte und eine Exkursion in die Welt der Oper an, hieß es.

Auftritte gebe es unter anderem von der Landesjugendbigband, von Komponistenklassen, dem Junior Jazz Orchester Dessau und dem Rundfunkjugendchor Wernigerode. Auch der Tag des Singens am 27. September ist Teil des Festivals.