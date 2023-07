Leinefelde-Worbis - Laute Musik hat bei einem Kirmesumzug in Leinefelde-Worbis im Eichsfeld die Pferde einer Kutsche in Aufregung versetzt. Die Tiere seien durchgegangen, wobei der Kutscher verletzt wurde, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Der 60-Jährige war am Sonntagnachmittag im Ortsteil Leinefelde gerade damit beschäftigt gewesen, das Faltdach der Kutsche einzuklappen, als die Pferde plötzlich losliefen. Beim rettenden Sprung vom Trittbrett sei der Mann unglücklich gestürzt, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde blieben unverletzt. Das Gespann konnte im Nachbarort gestoppt werden. Zuvor hatte die Kutsche noch ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr gerammt.