Berlin - Wie klingt Berlin? Welche Töne prägen eine Hauptstadt? Für die Lange Nacht der Museen an diesem Samstag haben sich die rund 75 teilnehmenden Häuser mit „Sounds of Berlin“ einen besonderen Schwerpunkt vorgenommen. Eröffnet wird die seit 1997 organisierte Lange Nacht der Museen um 18.00 Uhr durch Kultursenator Joe Chialo (CDU) vor dem Alten Museum auf der Museumsinsel, die auch als Zentrum der Nacht fungiert.

Von 18 Uhr an bis um 2 Uhr am Sonntagmorgen verspricht das Team von Kulturprojekte Berlin „eine klangvolle Reise durch die nächtliche Museumslandschaft“ mit einem Ticket für mehr als 700 Veranstaltungen. Diese Form der Kooperation vieler Museen mit Shuttle-Bussen und übergreifendem Ticket gilt als Berliner Erfindung. Das Erfolgskonzept haben inzwischen mehr als 100 Städte auch international aufgegriffen und in eigenen Formen umgesetzt. In Paris etwa wird die „Nuit blanche“ gefeiert, Amsterdam organisiert eine „Stichting N8“.