In der Champions League sind die Bayern nach dem ersten 1:0 unter Kompany wieder in der Spur. Musiala profitiert bei der neuen Torserie von zwei Strafraum-Meistern. Ein „Monster“ beeindruckt Kimmich.

München - Gamechanger Leroy Sané verschwand ohne sein verschenktes Trikot zügig in den warmen Arena-Katakomben, während sich das neue Münchner Kopfball-Ungeheuer Jamal Musiala im dicken Wintermantel über eine Bayern-Rarität freute. „Wir können nicht jedes Spiel mit vier oder fünf Toren Unterschied gewinnen“, sagte der im Nieselregen als Spieler des Spiels ausgezeichnete Musiala, „manchmal muss eben auch ein 1:0 reichen.“

Nach zwei Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4) sind die Münchner in der Champions League durch den Erfolg gegen Benfica Lissabon und dem ersten 1:0 unter Trainer Vincent Kompany als Tabellen-17. wieder in der Spur. „Am Ende ist es für uns wichtig, dass wir nicht nur Spektakel, sondern auch ein geduldiges 1:0 können“, stellte Mittelfeldchef Joshua Kimmich zufrieden fest. Sportvorstand Max Eberl meinte kurzerhand: „1:0 sind die schönsten Siege!“

„Leroy hat das Spiel gedreht“

23:1 Torschüsse und 10:0 Ecken waren ein Beleg für den verdienten Erfolg der sehr geduldigen und defensiv stabilen Bayern. Wegbereiter des zweiten Sieges im vierten Vorrundenspiel in Europas Fußball-Königsklasse war der nach knapp einer Stunde eingewechselte Sané. „Heute hat Leroy das Spiel gedreht“, sagte Kompany. „Wir kennen natürlich sein Talent. Er hat heute wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist.“

Auf der Ehrentribüne freute sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann über Dribblings und Flanken des lange verletzten Flügelspielers. Dieser brauche „nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus“, begründete Nagelsmann den Verzicht auf Sané für die letzten Länderspiele des Jahres. Es sieht aber dennoch so aus, als könne Sané ein schwieriges Jahr wenigstens positiv beenden. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er permanent mit Schmerzen am Schambein. Bei der Heim-EM konnte der 28-Jährige keine Akzente setzen. Es folgte gleich nach der EM eine Leisten-OP für den Offensivspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Musialas neue Spezialdisziplin

Anders als Sané ist der zum Tor-Garant aufgestiegene Musiala nach den verpassten Oktober-Länderspielen fest für die Nations-League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und am 19. November (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn eingeplant. Das Siegtor gegen Benfica war Musialas drittes Kopfballtor in den vergangenen vier Pflichtspielen. Beim 5:0 im Bundesligaspiel in Bochum und beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz war er ebenfalls jeweils mit dem Kopf erfolgreich gewesen. „Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Kopfball los ist“, sagte der 21-Jährige lachend.

Acht Pflichtspiel-Tore in 13 Partien der Saison unterstreichen die verbesserte Effizienz von Musiala vor dem Tor. „Es geht darum, dass er in der richtigen Position ist. Ob er mit Kopf, Knie oder Brust trifft - er muss einfach da sein“, sagte Kompany. Der Belgier wies auf zwei Strafraum-Lehrmeister als Anschauungsunterricht aus nächster Nähe hin. „Du brauchst im Training nur zu schauen, was Thomas Müller und Harry Kane im 16er-Bereich machen.“

Da muss selbst Kimmich schlucken

Beim Siegtreffer profitierte Musiala in der 67. Minute von Kanes Kopfballablage nach einer Flanke des starken Sané. „Ich kenne es selber aus der Perspektive eines Außenverteidigers. Wenn du da 60 Minuten gegen Michael (Olise) oder Serge (Gnabry) marschierst und dann kommen Kingsley (Coman) oder Leroy (Sané) rein, da muss man schon schlucken“, sagte Kimmich über den „richtigen Push“ von der Bank. „Das war jetzt so der größte Brustlöser“, sagte Thomas Müller über den wichtigen Erfolg, nach dem die Top 8 in Reichweite sind. Weiter geht es am 26. November zu Hause gegen Paris Saint-Germain.

Für perfekte anderthalb Bayern-Wochen mit vier Siegen und 13:0 Toren in vier Spielen sorgte neben der formidablen Offensiv-Riege besonders auch die gefestigte Defensive. „Es gibt kein richtiges Geheimnis“, sagte Kompany. Im defensiven Mittelfeld bringt João Palhinha Stabilität, die Innenverteidiger Dayot Upamecano und der gegen die Portugiesen herausragend verteidigende Minjae Kim sind von Gegnern der Güteklasse B - Bochum, Benfica oder Berlin - nicht zu überwinden. Der Nachweis gegen die europäische Elite steht aber noch aus.

Kim als schlaues „Monster“

„Wie die letzte Linie verteidigt - das ist überragend aktuell“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Kimmich freut sich über die Verfassung von Upamecano und dem von ihm als „Monster“ im positiven Sinne bezeichneten Kim. „Es kommt ihnen schon sehr zugute, dass sie ein Super-Tempo haben, dass sie beide sehr, sehr stark im Zweikampf sind“, sagte der 29-Jährige. „Beide treffen sehr schlaue Entscheidungen auch im Zweikampf.“ Der zuletzt mitunter kritische betrachtete Manuel Neuer freute sich besonders über das Spiel ohne Gegentor. Die Kritik interessiere ihn „eigentlich nicht“, sagte Neuer. „Für uns ist wichtig, was wir als Mannschaft machen.“

Überschattet wurde das Spiel vom Tod eines Fans. Rund eine Stunde nach dem Schlusspfiff erreichte den FC Bayern „die traurige Nachricht“, dass ein Fan auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei. Der Zuschauer war kurz nach dem Anpfiff auf der Tribüne zunächst notärztlich versorgt und dann abtransportiert worden.