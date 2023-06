Weißenfels - Kostja Mushidi hat seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC für eine weitere Saison verlängert. Das teilte der MBC am Donnerstag mit. Der in Brüssel-Ukkel geborene und in Düsseldorf ausgewachsene Guard war Ende November 2021 nach Weißenfels gekommen. Große Erfolge feierte er mit den deutschen Junioren-Nationalmannschaften: 2016 führte er die U18-Auswahl zum ersten Titelgewinn beim prestigeträchtigen Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim überhaupt, 2018 die U20 zur Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Chemnitz.

2016 wurde Kostja Mushidi zum besten Spieler des Turniers gewählt, 2018 ins All-Star-Team der EM. Der 1,95 Meter große Aufbau- und Flügelspieler wird an diesem Sonntag 25 Jahre alt. In der abgelaufenen Saison war er mit durchschnittlich 12,5 Punkten drittbester Korbschütze und mit 2,3 Dreiern erfolgreichster Distanzwerfer der Wölfe.