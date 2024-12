Münster - Preußen Münster und der SSV Ulm haben sich im Aufsteigerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Remis begnügen müssen. Am letzten Hinrunden-Spieltag trennten sich beide Mannschaften in einer umkämpften Partie 0:0. Münster kann mit 16 Zählern zur Winterpause nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen, Ulm könnte noch von Braunschweig überholt werden.

Von Beginn an bestimmten die Gäste das Tempo und kamen zu einigen großen Möglichkeiten, die der erneut sehr gut parierende Münsteraner Schlussmann Johannes aber zunichtemachte. Die Westfalen, die am vorherigen Spieltag überraschend mit 2:1 bei Hertha BSC gewonnen hatten, enttäuschten in den 45 Minuten komplett und tauchten nicht einmal gefährlich vor dem Ulmer Tor auf.

Im zweiten Spielabschnitt war Münster aktiver, doch Torchancen gab es lange Zeit kaum vor 12.672 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion. Kurz vor dem Ende hatte Ulm noch zwei Möglichkeiten, Münster traf zwei Minuten vor dem Schlusspfiff nur den Pfosten.