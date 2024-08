An die 2. Liga muss sich Preußen Münster nach jahrzehntelanger Abwesenheit erst noch gewöhnen. Im DFB-Pokal traut Coach Hildmann seinem Team aber sogar gegen den Vizemeister etwas zu.

Glaubt an die Pokal-Überraschung gegen Stuttgart: Münsters Coach Hildmann.

Münster - Preußen Münsters Chefcoach Sascha Hildmann hält einen Pokal-Coup gegen den VfB Stuttgart für durchaus realistisch. Trotz der bislang unbefriedigenden Ausbeute in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem Aufstieg glaubt der Fußballlehrer, dem Vizemeister am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Erstrundenspiel des DFB-Pokals Paroli bieten zu können.

„Jeder Einzelne wird bei uns ein Stück weit über sich hinauswachsen, um die Sensation schaffen zu können. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Haus und die Kulisse“, sagte Hildmann zu dem Highlight für die Preußen. „Kaiserslautern, Stuttgart, Hamburg - das klingt sehr gut. Wir wissen das sehr zu schätzen und genießen das“, sagte Hildmann zu den ungewohnten aktuellen Gegnern Münsters.

Unglücklicher Saisonstart nach dem Aufstieg

Das Bundesliga-Gründungsmitglied war im Sommer nach 33 Jahren wieder in die Zweitklassigkeit aufgestiegen. Dort bezahlt Münster bislang aber trotz meist guter Leistungen noch Lehrgeld. Am Samstag etwa kassierte die Hildmann-Truppe in Kaiserslautern kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 0:1-Endstand. Mit bislang erst einem Punkt aus drei Spielen ist der Aufsteiger noch sieglos. „Ich bin mir aber sicher, dass wir uns bald belohnen werden“, sagte der Preußen-Trainer.