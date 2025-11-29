Alex Mumbru lag wochenlang im Krankenhaus - nun ist er zurück als Basketball-Bundestrainer. Ein Profi lobt den Coach nach dessen Leidenszeit.

Neu-Ulm - Nach seiner gelungenen Rückkehr warf sich Alex Mumbru ins Getümmel. Der Basketball-Bundestrainer schrieb in Neu-Ulm Autogramme und machte geduldig Selfies - erst in der Halle, später in der kalten Herbstnacht auch davor. Von den Strapazen, die der wochenlange Aufenthalt im Krankenhaus mit sich brachte, war beim souveränen 89:69-Erfolg gegen Israel nicht mehr viel zu sehen.

„Ich fühle mich wieder wie ein Trainer. Ich bin glücklich, ich bin okay, ich bin bei 100 Prozent. Jeder weiß, dass es nach der EM hart war im Krankenhaus“, sagte Mumbru, der die Chefrolle bei der Europameisterschaft wegen seiner Bauchspeicheldrüsenerkrankung an Assistent Alan Ibrahimagic übergeben hatte. Und nun das deutsche Team erstmals wieder als Chef dirigierte.

Hollatz, Da Silva und Bonga reisen ab

Profi David Krämer hob die Verdienste des Spaniers, der im Sommer rund 20 Kilogramm krankheitsbedingt verloren hat, hervor. „Wir sollten dem Coach mehr Respekt zollen. Wir sind unglaublich stolz auf ihn. Deutschland, das ganze Team und jeder ist stolz auf ihn, wie er gekämpft hat“, sagte Krämer. Es sei „ein größerer Sieg, dass er wieder an der Seitenlinie steht“.

Das soll Mumbru auch am Montag (18.00 Uhr/MagentaSport) beim Spiel gegen Zypern in Limassol. Nicht mehr im Aufgebot dabei sein werden dann die drei Europameister Justus Hollatz, Isaac Bonga und Oscar da Silva, die wegen der großen Belastung nicht mit zum Auswärtsspiel reisen.