Mülltonnen brennen in Leipzig-Connewitz

Leipzig - Mehrere Mülltonnen haben in der Nacht zum Donnerstag in Leipzig-Connewitz gebrannt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Anfangsverdachts eines Landfriedensbruchs, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte. Auch dass Pyrotechnik gezündet wurde, konnten die Beamten nicht ausschließen. Menschen wurden dabei den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Polizei habe mehrere Menschen gestellt und sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.