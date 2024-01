Der Sparhaushalt der Bundesregierung hat auch Auswirkungen auf die Stromkosten in Deutschland. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gab dazu eine Schätzung ab.

Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an.

Erfurt - Die wegen des gestrichenen Bundeszuschusses steigenden Netzentgelte für Strom sorgen nach Angaben des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, für Mehrkosten bei Bürgern und Wirtschaft. „Das bedeutet leider für jeden Haushalt und auch für die Unternehmen eine zusätzliche Belastung“, sagte Müller am Mittwoch nach einem Treffen mit Thüringens Energieminister Bernhard Stengele (Grüne) in Erfurt. Über die genaue Höhe würden die regionalen Versorger entscheiden. „Im Durchschnitt kann man sagen: Bei einer vierköpfigen Familie sind das ungefähr 100 bis 120 Euro im Jahr, also schon eine Belastung.“

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox steigen die Netzentgelte im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent. Das sei der stärkste Anstieg, den es bisher gab, teilte ein Sprecher mit. Verivox habe mehr als 90 Prozent der Netzbetreiberdaten bereits ausgewertet. Danach werde eine Familie mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden Strom in diesem Jahr mit durchschnittlich 103 Euro brutto mehr belastet.

Bund spart fünf Milliarden Euro

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung einen eigentlich geplanten Zuschuss zu den Netzentgelten wegen nötiger Einsparungen im Bundeshaushalt gestrichen hat. „Leider musste die Bundesregierung aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils eine Entscheidung treffen. Sie spart ungefähr fünf Milliarden Euro an Subventionen, die es sonst gegeben hätte, um die Stromnetzentgelte in Deutschland günstiger zu machen“, so Müller.

Der Chef der Bundesnetzagentur und Energieminister Stengele tauschten sich unter anderem über die Netzplanung in Thüringen aus. Müller bescheinigte Thüringen eine integrierte Netzplanung, die die verschiedenen Energieträger Strom, Erdgas und künftig Wasserstoff zusammen betrachte. „Das tun noch nicht alle Bundesländer.“ Stengele verwies auf die Bedeutung des geplanten Wasserstoffkernnetzes für Thüringen.

Flächen mit schlechten Böden für Solar nutzen

Die Landwirtschaft forderte Stengele auf, die neue Thüringer Verordnung für sogenannte benachteiligte Flächen mit ungünstigen Boden- und Klimaverhältnissen wirtschaftlich zu nutzen. „Das sind sehr viele Hektar landwirtschaftlicher Fläche, die genutzt werden können, um dort, wo es passt, Photovoltaik zu nutzen. Das sind Einkünfte in Zeiten, wo Geld ein bisschen knapper wird.“

Zur Versorgungssicherheit sagte Müller, die Gasspeicher in Deutschland seien immer noch sehr gut gefüllt. Und trotz einer Reihe wirklich kalter Tage mit hohem Gasverbrauch sei die Bundesnetzagentur „sehr optimistisch, was die Gasversorgung in diesem Winter angeht“.