Die Nordhessen verteidigen die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga. Kreisspieler Sipos verlängert vorzeitig.

Adrian Sipos verlängert in Melsungen vorzeitig.

Kassel - Die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Nordhessen gewannen auch gegen den abstiegsbedrohten HC Erlangen mit 32:27 (18:13). Für Melsungen war es wettbewerbsübergreifend der neunte Erfolg nacheinander. Mit 16:2 Punkten führt die MT vor dem TSV Hannover-Burgdorf (15:3) und dem SC Magdeburg (12:2), der ein Spiel weniger bestritten hat.

Die Magdeburger können mit einem Erfolg am Sonntag gegen den TBV Lemgo nach Minuspunkten zur MT aufschließen. Beste Werfer der Hausherren war vor 3.607 Zuschauern in der Kasseler Rothenbachhalle David Mandic mit sechs Toren. Für die Gäste traf Antonio Metzner (7) am häufigsten.

Kreisläufer Sipos verlängert um ein Jahr

Eine Erfolgsmeldung gab es bereits vor dem Anpfiff. Kreisläufer Adrian Sipos hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert. „Sipi ist in unserer Deckung der Fels in der Brandung. Außerdem passt er menschlich hervorragend zur MT“, sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf. Auf Sipos sei stets Verlass, er sei ein echter Teamplayer, und er genieße ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft.

Sipos selbst war glücklich. „Wir entwickeln uns stetig weiter. Hier entsteht etwas“, sagte der 34-Jährige. Er und die Familie würden sich in Melsungen sehr wohlfühlen. „Wir sind hier richtig gut angekommen und haben Freunde gefunden“, sagte der Ungar.