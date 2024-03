Aue - Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss länger auf Omar Sijaric verzichten. Wie der Club am Montag mitteilte, bestätigte eine MRT-Untersuchung eine muskuläre Verletzung am linken Oberschenkel. Sijaric wird zunächst pausieren und dann schrittweise an höhere Belastungen herangeführt. Der 22-Jährige, der die Verletzung gegen Münster erlitten hatte, fällt mindestens für das nächste Spiel in Saarbrücken aus.