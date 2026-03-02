Im Landkreis Gotha kommt es zu einem schweren Unfall. Eine Rollerfahrerin stößt auf ihrem Gefährt frontal mit einem Auto zusammen. Die junge Frau stirbt - die Autoinsassen werden schwer verletzt.

Drei Gleichen - Eine 17-Jährige ist bei Drei Gleichen (Landkreis Gotha) mit ihrem Motorroller frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Die Teenagerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die 42-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer, eine 68-Jährige und ein Neunjähriger, schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Rollerfahrerin am Sonntagnachmittag mit ihrem Leichtkraftrad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Orten Wandersleben und Mühlberg von ihrer Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.