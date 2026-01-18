In Mansfeld hat die Polizei einen Mann auf einem Motorroller gestoppt. Der hätte aus verschiedenen Gründen nicht unterwegs sein dürfen.

Mansfeld - In Mansfeld hat die Polizei zu nächtlicher Stunde den Fahrer eines Motorrollers gestoppt, an dem ein selbst gebasteltes Versicherungskennzeichen angebracht war. Es sei aus Pappe und trage eine Zahlen- und Buchstabenkombination, die noch nie für einen Motorroller ausgegeben wurde, teilte die Polizei in Halle mit. Und nicht nur das: Der Fahrer hat auch keine Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest laut Polizei positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.