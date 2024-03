Oldenburg - Auf der Autobahn 28 bei Oldenburg sind zwei Menschen in der Nacht zu Freitag bei einem Motorradunfall verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer war in einer Kurve in der Abfahrt Oldenburg-Ost von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Er habe sich schwer verletzt und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein 17 Jahre alter Mitfahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.