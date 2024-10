Ein Auto biegt nach links ab und stößt mit einer Kraftradfahrerin zusammen. Die 59-jährige Bikerin wird so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort stirbt. Nun ermittelt die Polizei.

Hirschfelde - Eine Motorradfahrerin und ein Auto sind in Hirschfelde bei Werneuchen (Landkreis Barnim) zusammengestoßen und die Bikerin ist tödlich verletzt worden. Die 59-Jährige starb am Samstag noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen bog die 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen am Nachmittag nach links ab und stieß dabei mit dem Kraftrad zusammen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.