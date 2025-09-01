Am Samstag wird eine 64-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun ist sie an ihren Verletzungen gestorben.

Berlin - Die bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg schwer verletzte 64-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagabend im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Berliner Polizei mit. Die Frau hatte am Samstagnachmittag in der Köpenicker Straße ein fahrendes Auto gerammt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 64-Jährige in Richtung Schlesisches Tor unterwegs. Sie soll nach rechts auf den Radfahrstreifen ausgewichen sein, um andere Fahrzeuge zu überholen. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin bog jedoch nach rechts auf ein Grundstück ab. Die Motorradfahrerin wich nach links aus und stieß dabei gegen ein Auto. Sie stürzte, geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte unter das entgegenkommende Auto eines 54-Jährigen.

Die 63-Jährige und der 54-Jährige blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernahm die Ermittlungen.