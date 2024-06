Butjadingen - Eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Sturz im Landkreis Wesermarsch gestorben. Die Frau hatte am Sonntagnachmittag ein Auto überholt und war dann in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersthelfer holten sie aus dem Straßengraben. Die Motorradfahrerin starb in Butjadingen an der Unfallstelle. Die Straße zwischen den Ortsteilen Burhave und Stollhamm, auf der es zu dem Unfall kam, war bis 22.30 Uhr gesperrt.