Erfurt - Eine 59 Jahre Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Sömmerda gestorben. Der 33-jährige Autofahrer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Gutachter soll klären, wie genau es zu dem Unfall zwischen Dachwig und Andisleben am Freitagvormittag kommen konnte. Sowohl am Motorrad als auch am Auto sei Totalschaden entstanden. Die Straße sei infolge des Unfalls mehrere Stunden gesperrt worden.