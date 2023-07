Schleusingen - Eine Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen verletzt. Die 33-Jährige war am Freitag auf der Landstraße zwischen dem Schleusinger Ortsteil Waldau und Lichtenau unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Linkskurve kam sie aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, krachte in die Böschung. Die Frau brach sich nach Polizeiangaben eine Hand und erlitt Schürfwunden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.