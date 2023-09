Kahla - Ein Autofahrer soll im Saale-Holzland-Kreis einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt haben. Der 67-jährige Autofahrer war am Freitag in der Nähe von Kleineutersdorf unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einer Kreuzung hat er nach Angaben der Beamten den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zu spät bemerkt, der von Kahla nach Hummelshain fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 72-jährige Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge rund 20.000 Euro.