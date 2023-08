Motorradfahrer will Traktor ausweichen: 19-Jähriger verletzt

Klettbach - Ein Motorradfahrer ist im Klettbacher Ortsteil Schellroda (Landkreis Weimarer Land) beim Versuch, einem Traktor auszuweichen, schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer fuhr am Samstagnachmittag hinter dem Traktor und setzte zum Überholen an, wie die Polizei Weimar am Sonntag mitteilte. Der Traktorfahrer blinkte laut Polizei, weil er nach links abbiegen wollte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach links aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Bordstein, hieß es. Dabei fiel der junge Mann laut Polizei vom Motorrad.