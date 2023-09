Papenburg - Ein Motorradfahrer ist von einer Schleusenbrücke bei Papenburg im Landkreis Emsland ins Wasser gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Mann sei mit seiner Maschine in eine sich gerade schließende Schranke vor der Schleuse geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anschließend blieb das Motorrad in einem Brückengeländer hängen und der Fahrer wurde ins Wasser geschleudert.

Ein Besatzungsmitglied eines gerade vorbeifahrenden Schiffes bemerkte den Unfall, sprang ins Wasser und rettete ihn. Der 58-Jährige habe sich den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mehrere Knochen gebrochen und kam in ein Krankenhaus.