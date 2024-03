Kyffhäuserland - Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag sei der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Bundesstraße 85 abgekommen und gestürzt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen mit. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.