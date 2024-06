Königsfeld - Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist ein 30-Jähriger in Königsfeld (Landkreis Mittelsachsen) schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag auf einer kurvenreichen Strecke gestürzt und gegen einen im Gegenverkehr fahrenden Transporter gerutscht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.