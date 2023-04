Hahnenklee - Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Sturz nahe Goslar gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag mit seiner Maschine zwischen Hahnenklee und Lautenthal beim Überholen in einer Rechtskurve in Schieflage geraten. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Ersthelfer versuchten ihn wiederzubeleben, wenig später übernahm der Rettungsdienst - dennoch starb der 39-Jährige aus dem Landkreis Göttingen noch an der Unfallstelle.