Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Kyffhäuserland - Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kyffhäuserland mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Am Dienstagabend sei der 18-Jährige mit seinem Motorrad im Bereich einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos kollidiert und gestürzt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach wurde er bei dem Unfall auf der Landstraße 1034 zwischen den Ortsteilen Bendeleben und Berka schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige hatte für das Motorrad nach Angaben der Polizei keine erforderliche Fahrerlaubnis.

Es sei auch festgestellt worden, dass das Kennzeichen nicht zu dem Motorrad gehört habe, so die Sprecherin. Demnach besteht der Anfangsverdacht, dass das Motorrad nicht versichert war.