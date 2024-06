Königs Wusterhausen - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Mittwochnachmittag tödlich verletzt worden. Der 31-jährige Motorradfahrer sei nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine auf der Landstraße zwischen der Stadt Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) und dem dazugehörigen Ortsteil Senzig aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 31-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er noch vor Ort starb. Der 42-jährige Lkw-Fahrer habe zwar einen Schock erlitten, sei jedoch unverletzt geblieben.