Osternienburger Land - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. In einer Rechtskurve geriet der 29 Jahre alte Biker am Freitagabend auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Er stieß dort mit dem Wagen eines 59-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle auf einer Kreisstraße in Rosefeld, einem Ortsteil von Osternienburger Land. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.