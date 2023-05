Chemnitz - Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Chemnitz gestorben. Der Mann kam am frühen Montagabend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Geländer brach. Der Biker blieb zwischen der Straße und dem angrenzenden Bach liegen. Er erlitt schwere Verletzungen, denen er trotz Reanimation in einer Klinik erlag, wie es hieß. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.