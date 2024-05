Seevetal - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto bei Seevetal (Landkreis Harburg) lebensgefährlich verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die 32 Jahre alte Autofahrerin sowie ein achtjähriges Kind, das mit im Wagen saß, verletzten sich bei dem Unfall am Donnerstag schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge war die Frau auf einer Landstraße mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, während ihr fünf Motorräder entgegenkamen. Wieso sie mit ihrem Wagen auf die gegenläufige Spur geriet, blieb zunächst unklar. Dabei streifte ihr Wagen zuerst das Motorrad eines 65-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Kurz darauf stieß das Auto frontal mit dem Motorrad des 61-Jährigen zusammen.

Ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen brachten die vier Verletzten in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige erlag noch am Donnerstagabend einige Stunden nach dem Unfall in einer Hamburger Klinik seinen Verletzungen. Gegen die Autofahrerin hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In welchem Verhältnis die Frau und das Kind stehen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.