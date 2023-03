Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Neustadt/Sachsen - Ein Motorradfahrer ist bei Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Rehbock zusammengestoßen und gestorben. Der 52-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß kurz nach dem Ortsausgang des Ortsteils Polenz, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb am Donnerstagmorgen noch an der Unfallstelle. Die Straße war für mehr als vier Stunden gesperrt.