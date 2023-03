Mansfeld - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto bei Abberode (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein Mann gestorben. Alle anderen Beteiligten wurden verletzt. Die beiden Fahrzeuge stießen aus unbekannten Gründen am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 242 zwischen dem Abzweig Abberode und Königerode zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 23-jährige Motorradfahrer starb, seine 20-jährige Mitfahrerin kam schwerverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer, 75 Jahre alt, und seine 81-jährige Beifahrerin kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Art ihrer Verletzungen äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die B242 blieb bis 19 Uhr an der Unfallstelle gesperrt.