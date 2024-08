Berlin - Sechs Motorradfahrer sind im Westen Berlins durch Raserei und verbotene Rennen der Polizei aufgefallen und von ihr gestoppt worden. Fahnder der Polizei beobachteten am Sonntagabend die sechs Fahrer auf dem Kurt-Schuhmacher-Damm, wie sie ihre Motoren aufheulen ließen und sich gegenseitig überholten. Auf der Stadtautobahn fuhren dann zwei Motorradfahrer den anderen mit überhöhter Geschwindigkeit davon, wie die Polizei mitteilte. Am Spandauer Damm verließen alle die Autobahn und wurden an der Ampel von der Polizei kontrolliert.

Motorräder und Führerscheine der beiden 21 und 24 Jahre alten Raser wurden beschlagnahmt. Auch die vier anderen wurden angezeigt.