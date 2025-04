Teutschenthal - Ein Motorradfahrer ist im Saalekreis nach einem Unfall gegen eine Schutzplanke geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am Samstag an der Anschlussstelle zur A143 nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestürzt und später in ein Klinikum eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Es waren ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Rettungseinsatz beteiligt.

Die Landesstraße 164n war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es.