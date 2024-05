Hohenstein-Ernstthal - Ein Mann ist mit seinem Motorrad in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) gegen eine Hauswand geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 78-Jährige am Dienstagvormittag zunächst von der Straße ab und stieß dann frontal gegen eine Hauswand. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf rund 2100 Euro geschätzt.