Bad Essen - Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine in Bad Essen im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige habe am Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve auf einer Landstraße die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersthelfer kümmerten sich kurz nach dem Unfall um den Mann. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.