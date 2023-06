Mittenwalde - Ein Motorradfahrer ist auf der B246 zwischen Mittenwalde und Gallun (Landkreis Dahme-Spreewald) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand eine Autofahrerin am späten Mittwochabend den Mann und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei ist die Identität des Mannes bislang noch unklar. Zur Unfallaufnahme und Bergung wurde die Straße für mehrere Stunden vollgesperrt. Dabei wurden den Angaben zufolge auch Unfallgutachter hinzugezogen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und der Identität des Mannes.