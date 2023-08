Auerbach - Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist im Auerbacher Ortsteil Beerheide (Vogtlandkreis) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 302 aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend sei er über einen Grünstreifen gefahren und in einem Loch zum Stehen gekommen. Der Schwerverletzte ist den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.