Meppen - Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 402 bei Meppen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Das Vorderrad der Maschine des 59-Jährigen sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Gegenlenken sei das Motorrad dann zu Fall gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.