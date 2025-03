Ein Fahrer missachtet in Charlottenburg eine rote Ampel, mit schweren Folgen. Nun ermittelt die Polizei.

Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall am Kurfürstendamm zum Teil schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Drei Menschen sind bei einem Unfall am Kurfürstendamm verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 29 Jahre alter Motorradfahrer in Richtung Schlüter Straße über Rot gefahren. Daraufhin stieß er mit einer 30-jährigen Autofahrerin zusammen und riss einen 81-jährigen Fußgänger um. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die beiden anderen Beteiligten wurden nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.