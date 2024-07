Ein Motorradfahrer verliert in Zerbst die Kontrolle über seine Maschine und stürzt. Dabei erfasst er einen 65 Jahre alten Radfahrer. Wenig später stirbt der Mann im Krankenhaus.

Zerbst - Ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Motorrad auf der Bundesstraße 246 in Zerbst ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte. Der 60-Jährige verlor nach ersten Ermittlungen am frühen Samstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und erfasste dabei den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 65-Jährige starb laut Polizei wenige Stunden später im Krankenhaus.