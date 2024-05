Braunsbedra - Ein 57 Jahre alter Mann ist mit seinem Motorrad in Braunsbedra (Saalekreis) weggerutscht und dabei schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend aus Frankleben kommend in Richtung Blösien gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wegen eines bremsenden Fahrzeugs vor ihm, das abbiegen wollte, habe der Mann bremsen müssen. Daraufhin sei das Motorrad weggerutscht. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.