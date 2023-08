Apen - Bei einem Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Auto sind in der Gemeinde Apen im Ammerland ein 49 Jahre alte Frau schwer und ein 29 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige mit seinem Motorrad am Freitagnachmittag auf einer Landstraße unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte das Motorrad frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 49-Jährigen zusammen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik nach Bremen. Auch die Autofahrerin kam den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Landstraße war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten knapp drei Stunden gesperrt.