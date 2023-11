Osnabrück - Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück hat ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Aus zunächst ungeklärter Ursache seien das Motorrad des Mannes und ein Auto am Morgen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizei und Rettungsdienst samt Notarzt sind den Angaben zufolge am Unfallort. Die Unfallaufnahme dauerte zunächst an.