Hannover - Bei einem Verkehrsunfall ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Helmstedt schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 244 mit seiner Maschine in einen Straßengraben und kam dort zu Fall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er rutschte mit seiner Maschine noch rund 30 Meter weit. Der Mann kam in ein Krankenhaus.